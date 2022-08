Niña de TX halló el cadáver de su madre y llamó a la abuela

(NOTICIAS YA).-Niña de Texas halló el cadáver de su madre y llamó a la abuela para pedir ayuda la madrugada de este jueves.

Una trágica escena fue descubierta por la hija de 5 años de una ex maestra de Amraillo, que fue asesinada or su ex novio, según la policía y citando a ABC7News.

La menor encontró el cuerpo de su madre, Shereena Webster de 36 años, y pidió auxilio por teléfono a la abuela.

Según el reporte de la denuncia, la niña halló el cadaver después de haber recibido varios disparos.

Tras la llamada de auxilio, Patricia Byington, llamó al 911, confirmó el medio de noticias.

Alrededor de las 5 de la mañana, la policía arribó al lugar donde hallóa la mujer muerta, junto a múltiples casquillos de bala.

Su exnovio, Erik Mitchell Rivas, de 32 años, fue identificado como el sospechoso de asesinato.

Tras enterarse que Rivas se había ido de la ciudad, la policía emitió un comunicado para su búsqueda.

Luego, al sur de Dallas, Rivas fue arrestado por DPS.

En este momento, Rivas, está tras las rejas acusado de disparar y matar a su ex novia en su propia casa.