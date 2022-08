Por ir ebrio y jugando carreras, conductor se estrella contra DMV en Pueblo

(NOTICIAS YA).- Un hombre que conducía bajo la influencia y participaba en una carrera callejera terminó impactándose a gran velocidad contra la oficina local del DMV en Pueblo.

Los hechos ocurrieron muy temprano por la mañana del sábado en dicha localidad, informó Denver7, y fueron captados por las cámaras de seguridad de la División de Vehículos Motorizados de Colorado (DMV, por sus siglas en inglés).

Isaiah Javier Trujillo estaba “jugando carreras” contra otro automovilista a lo largo de la calle 4ª cuando perdió el control del vehículo y se estrelló contra las oficinas.

En lugar de permanecer en el sitio para recibir asistencia médica o tal vez superar la impresión del percance, el sujeto de 20 años se retiró a pie del lugar.

#PSA - Don't speed while driving.

Don't drink and drive.

And don't crash your vehicle into a driver license office. 🤦‍♂️

Over the weekend, this individual was a little too eager to visit our Pueblo office. Learn how you can DMV Anywhere by visiting https://t.co/jq3vcgTiIo pic.twitter.com/6iryw6T6PC

— Colorado DMV (@CO_DMV) August 23, 2022