Tatis Jr. pide perdón a Los Padres y a sus fans por ser suspendido de MLB

(NOTICIAS YA).-En una reunión privada que mantuvo con sus compañeros de Los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. pidió perdón por dar positivo a una prueba antidopaje, situación que ocasionó que fuera suspendido por la Major League Baseball (MLB).

El pelotero dominicano expresó públicamente su remordimiento por la suspensión de 80 juegos que lo mantendrá fuera del campo hasta bien entrada la próxima temporada.

“Realmente lamento mis errores”, dijo el campocorto estelar, junto al gerente del conjunto, A.J. Preller durante una conferencia de prensa posterior en el banquillo de los Padres en el Petco Park este martes, según el medio especializado ESPN.

“He visto cómo mis sueños se han convertido en mis peores pesadillas. No hay otro a quien culpar que a mí mismo. No he tomado las decisiones correctas en estas últimas dos semanas, meses, incluso el comienzo del año. Cometí un error y me arrepiento de cada paso que he dado", dijo “El Niño”, de 23 años.

Tatis, una de las estrellas más brillantes del béisbol, fue suspendido 80 juegos el 12 de agosto después de que MLB dijera que dio positivo por Clostebol, un esteroide anabólico.

Tatis originalmente había mencionado que por accidente tomó un medicamento, que contenía dicha sustancia prohibida, para tratar la tiña tras haber estado lidiando con una infección en la piel durante algún tiempo, así fue como dio positivo poco después.

Admitió que dicho fármaco le fue enviado desde la República Dominicana, donde se puede comprar en cualquier farmacia (contrario a lo que ocurre en Estados Unidos) y que la usó sin consultar al personal médico de los Padres.

“No hay excusas… Necesito hacer un trabajo mucho mejor sabiendo lo que está pasando dentro de mi cuerpo”, declaró.

El jugador se comprometió a mejorar en el futuro para los fanáticos y que hará todo lo que sea humanamente posible para “redimirse” ante ellos.

“No hay otro a quien culpar sino a mí mismo… Cometí un error. Voy a recordar cómo se siente esto y no voy a ponerme en esta posición nunca más… Tengo mucho trabajo por hacer, va a ser un proceso muy largo”, agregó.

Fernando Tatis Jr. también dio a conocer que se someterá a una nueva cirugía, esta vez en su hombre izquierdo, lo antes posible.