The New York Times: Trump escondió más de 300 documentos clasificados en Mar-a-Lago

(NOTICIAS YA).- Más de 300 documentos escondidos por el expresidente Donald Trump fueron recuperados de enero a la fecha, según el diario The New York Times.

El lote inicial con 150 documentos marcados como clasificados había sido recuperado en enero por los Archivos Nacionales, lo que trajo preocupación a las autoridades y dio lugar a la investigación del FBI que llevó al hallazgo del resto el 8 de agosto en su residencia de Mar-a-Lago.

El volumen del material confidencial encontrado en posesión del expresidente en enero (que no había sido informado) ayuda a explicar por qué el Departamento de Justicia se movió con tanta urgencia para buscar cualquier otro documento clasificado que pudiera tener, explicó el diario neoyorquino.

Aún no se ha dado a conocer qué exactamente contenían los documentos que Trump tomó de la Casa Blanca. Pero las 15 cajas que entregó a los Archivos en enero, casi un año después de dejar el cargo, incluían documentos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el F.B.I. abarcando una variedad de temas de interés para la seguridad nacional, dijo una persona informada sobre el asunto a The New York Times.

La investigación en contra del exmandatario que no su asumió su derrota durante las elecciones del 2020 continúa, debido a que aún las autoridades no están seguras tiene más registros clasificados en su poder.