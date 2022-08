Joe Biden cancela deudas estudiantiles, cumple promesa de campaña

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden anunció el miércoles su plan para perdonar la deuda estudiantil de algunos prestatarios, que incluye perdonar $10,000 a los prestatarios que ganan menos de $125,000 por año y extender el congelamiento de pagos por última vez hasta fin de año.

En un tuit el miércoles por la mañana, Biden dijo que el monto de la condonación será mayor para los prestatarios de bajos ingresos que fueron a la universidad con las Becas Pell. Aquellos que fueron a la universidad con las Becas Pell recibirán $20,000 en condonación de préstamos estudiantiles.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.

I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022