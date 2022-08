¡Impactante! NASA revela sonido de un agujero negro

(NOTICIAS YA).- Según un informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) hasta la fecha existía una idea errónea sobre la inexistencia del sonido en el espacio.

A través de su cuenta oficial de NASA Exoplanets reveló un ruido extraño que pareciera sacado de una película de suspenso, pero se trata de uno de los fenómenos más peligrosos del universo, un agujero negro.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022