¿Por qué lanzan peluches del Dr. Simi a los artistas que tocan en México?

Objetos arrojados en conciertos hay muchos, cartas, flores y hasta ropa interior son algunos de los más comunes, lo que nadie se esperaba es que en los shows que distintos artistas ofrecen en México, les han estado lanzando peluches del Dr. Simi, un personaje que sirve como la cara de una cadena de farmacias a nivel nacional.

En los últimos meses se ha hecho viral la noticia de que artistas como Rosalía o Karol G, han recibido de parte de sus seguidores este emblemático personaje, sin embargo muchos no saben cómo fue que surgió esta tendencia o dónde inició.

Se dice que la primera vez que se lanzó un Dr. Simi en concierto, fue en el festival de música Corona Capital en su edición 2021 y fue a la cantante Aurora, quien conmovida por el gesto de sus seguidores levantó el peluche y lo abrazó tiernamente para el recuerdo.

Aunque no se confirmó, el usuario de Twitter @SadJuxn se adjudicó el hecho, diciendo que él fue el responsable de haberlo lanzado y comenzar esta tendencia que hoy en día está implicando a todos los artistas que se presentan en el país.

Desde ese entonces, artistas como The Strokes, Coldplay, Marron 5, The Killers, Interpol. Gorillaz y hasta Los Tigres del Norte, han recibido este peluche como muestra de afecto del público, sin embargo en redes sociales también ha salido gente que no está de acuerdo con esta práctica.

Incluso han surgido campañas en redes sociales para frenar este acto, ya que hay fanáticos que creen que lanzar objetos a los artistas está mal visto. Tal es el caso de la campaña que se creó para los conciertos de Rammstein en México, los cuales están listos para realizarse en diciembre del presente año, y en la cual se invita a la gente a NO lanzar el peluche ni ningún otro objeto al escenario, ya que la banda estará grabando el evento para lanzar un disco en vivo en forma de DVD.

Cabe señalar que hasta el momento ningún artista se ha pronunciado en contra del "Dr. Simi" ni de recibir el peluche. De hecho la cantante Lady Gaga sufrió un percance al momento de que se lo lanzaron en Canadá y terminó por golpearle la cara, algo que no le preocupó y continuó ofreciendo su espectáculo.

El último de los casos y uno de los más virales, fue el de José Madero, exvocalista de la banda de happy punk mexicana Panda, quien en un reciente concierto recibió uno de los famosos peluches en el escenario y lo pateó hacia abajo en señal de protesta.