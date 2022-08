Captado en cámara quedó un ladrón de paquetes en un vecindario en Las Vegas

Ladrón de paquetes queda captado por las cámaras de seguridad de una vivienda en Las Vegas

Captado en cámara quedó este ladrón robando la paquetería de una vivienda a las 5 de la mañana, cerca de Interestatal Boulder y Tropicana, las cámaras de seguridad muestran cómo este amante de lo ajeno, se fue llenando un carro de compras con paquetes robados mientras pasaba por un vecindario en Las Vegas,

“Entre a la casa no estaba el paquete luego, luego me metí a las cámaras haber que había pasado y yo dije alguien vino por que claramente no está ahí y si ahí me metí y el domingo a las 5 de la mañana vi que paso alguien y en menos de 5 o 10 segundos agarró el paquete se lo llevó.”

Hugo Organista dice no estar sorprendido pues a pesar de ser una zona privada residencial , no es la primera vez que se convierte en una víctima de robo.

“Aquí en este vecindario desde que yo me mudé aquí por ejemplo me robaron unas lámparas que tenemos afuera que se me hizo raro pero dije “you know” pues pasa eso y hace algunas semanas, a mi vecino también se le metieron al carro y le robaron algo.”

Problema que aqueja a muchos barrios pues los ladrones continúan robando las entregas en las puertas de los hogares de esta ciudad.

Datos proporcionados por la página web del departamento de la policía metropolitana de Las Vegas, muestran que en el año dos mil veintiuno se reportaron 40, 773 crímenes a la propiedad y en lo que va del dos mil veintidós , se han registrado 46, 851 lo que significa un incremento del 14.8 por ciento a comparación del año pasado, no obstante las autoridades dan las siguientes recomendaciones para evitar ser una víctima de robo en su casa.

“Una de las cosas que pedimos para que no sea víctima de los robos de paquetes es de que en vez de mandarla directamente a su casa cuando no va a estar allí presente pongalas a que el correo se quede con las cajas, hasta que usted las pueda ir a recoger.”

Sin embargo, si esa no es una opción viable para usted y prefiere recibirlas en la comodidad de su hogar puede monitorear la entrega de su paquete .

“Pongan atención a lo que está haciendo semana cuando van a llegar estas casas para que si por alguna razón no llegó pueden llamar a la compañía para saber qué es lo que pasó.”