Menor de 13 años es la responsable del choque múltiple en Boulder, dicen autoridades

(NOTICIAS YA).- Las primeras horas del viernes se registró un accidente en cerca de la US 287 y Lookout Road así lo informó el oficial principal de la Patrulla Estatal de Colorado, Gary Cutler.

En el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un autobús escolar en el condado de Boulder.

Resultaron cuatro personas con heridas leves, las cuales fueron trasladadas a un hospital de la zona.

El autobús involucrado era un autobús del Distrito Escolar del Valle de Boulder, y el portavoz Randy Barber expresó que el autobús acababa de comenzar su ruta y que solo un estudiante estaba en el autobús en el momento del accidente, según kdvr.

El estudiante abordo no resultó herido, solo estaba “un poco conmocionado” informó Barbe.

Tras este accidente enviaron otro autobús para terminar la ruta.

La US 287 en dirección sur esta fue cerrada en Colo. 52, mientras que Lookout Road en dirección este también fue cerrada en la US 287. Los cierres fueron por algunas horas, pues autoridades informaron que las vialidades fueron reabiertas a las 11:00 am.

Menor de 13 años es la responsable del choque múltiple

Luego de que se informará sobre el accidente en la US 287, en donde un autobús escolar estuvo involucrado y otros tres vehículos, la Patrulla Estatal de Colorado, informó que fue un conductor menor de edad quién provocó el accidente,

La niña de 13 años golpeó primero a los otros dos vehículos y luego al autobús.

Tras los hechos, la menor fue entregada a sus padres y será citada, según la información de que otorgó la Patrulla Estatal, a través de 9news.