Traslados gratis de RTD se acaban la próxima semana

(NOTICIAS YA).- Se acabó el mes de viajar gratis.

A partir del próximo jueves, 1 de septiembre, el Distrito de Transporte Regional (RTD, por sus siglas en inglés) estará nuevamente cobrando las tarifas normales en sus diferentes unidades de transporte público.

Usted recordará que todos los traslados de RTD en autobús y tren han sido gratuitos el mes de agosto.

La condonación del pago para los usuarios que está por terminar, informa la emisora local 9News, es parte de la iniciativa "Zero Fare for Better Air" ("Tarifa cero para un mejor aire"), a su vez basada en el proyecto de ley SB 22-180 de Colorado, cuya finalidad es reducir la contaminación por ozono.

Una vez que retome las cuotas el 1 de septiembre, RTD reanudará asimismo un sistema de boletaje por medio de una cuenta para cada usuario en la aplicación móvil MyRide.

Sin embargo, la compañía destacó que continuará aceptando los boletos en papel y el efectivo para utilizar el servicio.

RTD también indicó que los viajeros que utilizan tarjetas EcoPass y CollegePass no se verán afectados por el cambio hacia la app MyRide, y reiteró que podrán seguir usando estas tarjetas con normalidad a bordo de sus unidades.