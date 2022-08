Comunidad discapacidad sufrió consecuencias graves tras la pandemia de Covid-19

(NOTICIAS YA).- La pandemia afectó mundialmente a toda la sociedad, pero el impacto pandemia ha sido impresionante para las personas con discapacidad y sus familias, especialmente aquellas que viven en zonas rurales y que pertenecen a minorías raciales y étnicas, de acuerdo con un nuevo informe de The Arc of Pennsylvania.

A inicios de la pandemia, la planificación de la respuesta de emergencia no consideró las necesidades puntuales de la comunidad de personas con discapacidad, lo que tiende a haber empeorado la salud debido a una variedad de barreras institucionales y sociales.

El estudio fue resultado de una investigación que se realiza cada año, en donde se incluyen entrevistas, encuestas y reuniones regionales con cientos de interesados, incluidos aquellos que viven la experiencia de una discapacidad.

Las personas que participaron mencionaron que el acceso desigual a la atención de salud y otros apoyos de sistemas sociales durante COVID-19 agravaron cuestiones de salud mental y física, empeoraron las enfermedades crónicas y condujeron a una desintegración en la calidad de vida para familias enteras.

“Si queremos garantizar que se atiendan los intereses y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, entonces ellos deben poder sentarse a la mesa desde el comienzo y necesitan ser incluidos en cada paso. Eso no ocurrió aquí”, expresó Sherri Landis, Directora Ejecutiva de The Arc of Pennsylvania.