Choca por manejar ebria y abandona a sus hijos heridos

(NOTICIAS YA).-Durante las primeras horas de este domingo se registró un accidente en el que un auto Chrysler 200 modelo 2012 se estrelló contra el letrero de un vecindario, en el incidente la conductora del auto escapó del lugar y dejó a sus dos hijos pequeños gravemente heridos en el automóvil.

El accidente se registró a las 6:30 a.m. cuando la mujer conducía sobre Camino Al Norte, no pudo mantenerse en su carril y chocó en la esquina con la avenida Edna Crane, donde se estrelló el letrero del vecindario Las Palmas. Los niños no tenían asientos ni cinturón de seguridad.

Los oficiales de la Policía de North Las Vegas, dijeron que un menor de aproximadamente un año, así como un bebé de solo unos meses, presentaron heridas graves y fueron trasladados al Centro Médico Universitario de Las Vegas.

La policía informó que la mujer presentaba síntomas de intoxicación por alcohol y que estaba dañada por el accidente, pero no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida.

La identidad de la mujer y los cargos que enfrentará se darán a conocer hasta que sea procesada en el Centro Correccional Criminal de North Las Vegas.