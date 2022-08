Muere hombre tras ser baleado y tres mujeres están heridas, dos menores de edad.

(NOTICIAS YA).- Actualización: La policía dio a conocer que la tarde de este domingo 28 de agosto el hombre herido de bala perdió la vida en el hospital a consecuencia de los daños causados por el proyéctil.

Todo parece indicar que la situación inició como una fiesta familiar y después hubo una riña en la que se dio el lamentable suceso que este domingo ha cobrado una vida.

Nota anterior: Pasada la media noche del sábado, ya en las primeras horas de este domingo, un incidente con disparos se registró en el vecindario Sunnyside, el cual dejó a cuatro personas con heridas de bala.

Los hechos se dieron en la cuadra 2700 de la avenida oeste 42nd, cuando la policía de Denver fue advertida sobre disparos en el área.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía de Denver arribaron al lugar, encontraron a cuatro víctimas con herida de bala, un hombre y una mujer adultos y dos mujeres menores de edad.

Las cuatro víctimas de disparos fueron trasladados a un hospital para recibir atención de emergencia, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas y su estado actual de salud.

La policía emitió una orden de resguardo en el área, la cual inició a la 1:24 a.m. y que fue levantado a las 3:33 a.m. aunque no se dio a conocer si algún sospechoso del incidente fue detenido en ese periodo.