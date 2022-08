No habrá servicio de transporte gratuito en el Condado de Hidalgo

(NOTICIAS YA).- El pasado 26 de agosto, el Condado de Hidalgo dio a conocer mediante un comunicado que el servicio de transporte gratuito para las personas que tienen negocios en el Palacio de Justicia del Condado de Hidalgo y otras oficinas del condado no estará disponible a partir del lunes 29 de agosto.

El motivo por el que ya no habrá transporte en esta zona es debido a la escasez de personal por parte del proveedor de transporte, informó el Condado de Hidalgo. El servicio donde ya no se presentará el servicio es llamado "Route 16 Courthouse Circulator".

El servicio del metro del Valle del Río Grande informó de la situación al condado el viernes.

“El servicio había proporcionado transporte gratuito desde los estacionamientos propiedades del condado a el Palacio de Justicia, el Departamento de Registros Vitales del Condado de Hidalgo y el Anexo del Condado de Hidalgo, donde está la Oficina del Fiscal del Distrito”, se menciona en el comunicado que emitió el Condado de Hidalgo.

En caso de necesitar más información, se proporcionó el número del Metro del Valle del Río Grande, 956-969-5761.

