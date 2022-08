Alertan de calor excesivo para toda la región fronteriza de California

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor excesivo se dejará sentir en todo el condado de San Diego desde las 10 de la mañana del 30 de agosto y permanecerá hasta el lunes 5 de septiembre a las 8 de la noche, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostican condiciones calurosas con temperaturas altas de hasta 115 grados, informó en un comunicado.

Although meteorological fall will begin on September 1, it will continue to feel like mid-summer across the interior Northwest as record-breaking heat is expected through late this week. pic.twitter.com/CKtSXGSVNb

