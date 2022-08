Anuncian cierre de carreteras I-8 y SR-163 en Mission Valley desde hoy lunes

(NOTICIAS YA).-Una semana más de trabajos en los conectores de la Interestatal 8 (I-8) y la Ruta estatal 163 (SR-163) en Mission Valley a partir del lunes 29 de agosto fueron anunciados por California Department of Transportation (Caltrans).

Las obras que requerirán cierre de los conectores se tienen previstas para el miércoles 30 de agosto y el jueves de septiembre 1, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana del siguiente día.

Los equipos de construcción continúan con un proyecto de rehabilitación de carreteras en dos millas de la interestatal, mejorando la vida útil de la carretera, informó Caltrans en un comunicado.

Los residentes y negocios cercanos pueden esperar ruido y luces de construcción durante la noche, incluidas las alarmas de retroceso de vehículos requeridas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), sin embargo, los equipos trabajarán para minimizar el ruido y los impactos en todas las comunidades cercanas. Las fechas y detalles de los trabajos de rehabilitación de carreteras son los siguientes:

Lunes 8/29 Cierres y Desvíos

I-8 en dirección oeste hasta el conector SR-163 en dirección norte/Hotel Circle

Desvío: desde la I-8 en dirección oeste, salga en Qualcomm Way y gire a la derecha hacia Friars Road. Gire a la izquierda en Friars Road y diríjase hacia el oeste hacia la vía de acceso a la SR-163 en dirección norte.

Desvío: para la salida de Hotel Circle, diríjase hacia el oeste por Friars Road hacia Fashion Valley Road. Gire a la izquierda en Fashion Valley Road hacia Hotel Circle.

I-8 en dirección oeste a SR-163 en dirección sur

Desvío: desde la I-8 en dirección oeste, salga en la rampa de salida de Qualcomm Way, gire a la derecha en Qualcomm Way, luego a la izquierda en Friars Road, luego continúe hasta la rampa de entrada de la SR-163 en dirección sur.

SR-163 en dirección norte a I-8 en dirección oeste

Desvío: continúe hacia el norte por la SR-163 y salga en Friars Road, gire a la derecha en Friars hasta Fashion Valley Road hasta el Hotel Circle North, y luego hacia la rampa de entrada a la I-8 en dirección oeste.

🚧Traffic Advisory

SR-78 from 4th St. to Sutherland Dam Rd. in @SDSORamona.

Aug. 29 to Sept. 2

Plan ahead for traffic delays as @SDCaltrans reduces SR-78 into one lane to clear brush along the roadway. Slow down and watch out for 👷🏽work crews & equipment. https://t.co/tGtmgV24o7 pic.twitter.com/vfNvtSdUQa

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) August 29, 2022