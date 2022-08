Consulado de México en Las Vegas proporciona despensas gratuitas a la comunidad y anuncia actividades

Consulado Mexicano realiza actividades para los residentes del estado de Nevada

“Buenísima, la verdad hay mucha ayuda para nosotros hay muchas personas yo incluso llamé a mis amigas para que vinieran y ya vinieron ya se fueron y yo fui la última que vine.”

Como cada segundo y cuarto viernes de cada mes el Consulado de México en Las Vegas en conjunto con el banco de alimentos “three square”,esta mañana, llevaron a cabo la entrega de despensas de comida, voluntarios llegaron a este lugar como muestra de apoyo para la comunidad, a través de entregas de bolsas de comidas, para la gente que llegó en su automóvil para obtener ayuda.

“Estas despensas son una alianza entre el Consulado y “Three Square” es el banco de comida del sur de Nevada así que invitamos a todos siempre tenemos mucha gente, como veran aca atras, tenemos los coches, tenemos la gente que viene caminando , todos son familias que necesitan apoyo en alimentos y que los invitamos acercarse aquí.”

“Tenemos próximamente un evento muy interesante, es un taller para personas que cuidan niños desde su casa ya sea usted le cuida los niños a su vecina , o la abuelita que le cuida los niños mientras la mama va a trabajar todas esas persona pueden venir a este taller, este evento va a ser el 8 de septiembre aquí en el consulado y se van a ofrecer recursos desde cómo certificarse, algo que no sabe la gente que a pesar de que sean indocumentados pueden estar certificadas.”

Sin embargo desde tempranas horas las personas en sus autos esperaban en la fila para poder pasar y recoger su despensa…

“Yo acabo de venir al consulado ellos me dieron la información para hacer mis lentes y me conseguí la comida también me habían dicho lo de la comida y bueno aproveche las dos cosas al mismo tiempo.”

El consulado, dio a conocer los siguientes eventos; este calendario muestra las fechas de la Semana De Derechos Laborales que se llevarán a cabo a partir del Lunes, 29 de Agosto hasta el Viernes 2 de Septiembre, como lo mencionamos anteriormente el jueves 8 de septiembre la sesión informativa para personas que cuidan a niños desde su hogar,entrega de despensas gratuitas Septiembre 9 y 23 entre otros, para más información usted puede llamar al numero o (702)477-2707 o visitar la página que aparece en pantalla.