Manejaba en estado inconveniente y chocó contra la camioneta de un detective de policía

(NOTICIAS YA).- Detienen a una joven por los delitos de posesión de sustancia controlada y conducir intoxicada, fue detenida por la División de Patrulla del Departamento de Policía de Brownsville.

Identificada como Kadisha Nicole Avilez, de 24 años de edad, la mujer manejaba un Mazda 3, color negro, que viajaba hacia el norte en Old Port Isabel, acercándose a Rubén M Torres, aproximadamente a las 3:20 a.m, al mismo tiempo, una camioneta estaba en el semáforo rojo, en Old Port Isabel frente al norte, esperando la luz verde, la cual estaba siendo conducida por un detective de policía de Brownsville en servicio y se dio cuenta, que Avilez se acercaba a la luz roja y no se detuvo a tiempo. El Mazda golpeó la camioneta en la parte trasera causando daños menores.

Los oficiales del departamento de policía de Brownsville llegaron a la escena y llevaron a cabo una investigación del accidente, se reportó que ninguna de las dos personas sufrió heridas por el percance. Se informa que un oficial hizo contacto con Avilez y se dio cuenta que estaba bajo los influjos del alcohol mostrando signos de intoxicación.

Se le pidió a la joven realizar la prueba de sobriedad de campo estandarizada. Avilez intentó realizar las pruebas, pero no las pudo terminar. Avilez fue detenida y llevada a la cárcel de Brownsville.

Kadisha Nicole Avilez, fue procesad la mañana del 28 de agosto de 2022 por los cargos de

posesión de sustancia controlada, se le fijó una fianza de $ 5.000 dólares

Conducir intoxicada, se le fijó una fianza de $2,000 dólares.