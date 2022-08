Chris Rock rechaza oferta para ser el presentador de los Oscar 2023

El comediante norteamericano Chris Rock ha rechazado ser el conductor de los Premios Oscar 2023, según dijo en una de sus últimas presentaciones de comedia.

Se trata de una invitación que según sus palabras le llegó por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para dirigir la ceremonia el próximo año, pero que él rechazó y comparó con una escena del crimen asegurando que no le gustaría volver a ella.

Rock bromeó tomando como referencia el asesinato de la exesposa de OJ Simpson mencionando que regresar a la premiación "Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante".

En el mismo show, el comediante también mencionó que el golpe que Will Smith le dio en verdad le había causado dolor debido a que el actor es más corpulento que él: "El estado de Nevada no permitiría una pelea entre Will Smith y yo", bromeó con el público.

Asimismo comentó que le ofrecieron hacer un comercial para la próxima edición del Medio Tiempo del Súper Bowl, pero que de igual forma rechazó, sin mencionar a la marca implicada.

Cabe señalar que Will Smith compartió hace unas semanas un video en el que le ofrecía disculpas y hablaba sobre todo lo que estaba pasando durante ese momento en su vida, por lo que se ganó nuevamente el cariño del público, y la aceptación de la industria cinematográfica tras el incidente.