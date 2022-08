Denuncian comportamiento 'inapropiado' entre estudiante y maestro de Fabens ISD

(NOTICIAS YA).-El Distrito Escolar Independiente de Fabens (FISD) informó sobre una investigación activa por un caso de comportamiento "inapropiado" entre un estudiante y un docente.

FISD está colaborando con autoridades locales y estatales, señaló.

Debido a que esta es una investigación abierta, el distrito no puede proporcionar ningún otro comentario por el momento.

En el comunicado, Fabens ISD insitió que "toma la seguridad de los estudiantes como una prioridad y buscará acción legal adecuada contra cualquier persona que cause daño a los estudiantes del distrito o personal."

VIDEO: Filtran controversial debate sobre sexo con "niños" de maestra de Franklin

En otro caso reciente de controversia en escuelas de Texas; filtran debate sobre sexo con "niños" de maestra de Franklin.

En redes sociales circula un video donde, una maestra de la preparatoria Franklin, abre debate en clase sobre "la edad y el amor". Pero son sus comentarios sobre el tema lo que están enfureciendo a muchos, sobre todo a los padres de familia.

Se filtraron audios y video sobre la extraña conversación que generó en clase, donde la docente termina diciendo: "No juzgues a las personas porque quieren tener sexo con un niño de cinco años"".

De inmediato compartieron el video junto a esta explicación:

"Los adultos tenemos que hablar por los que no pueden. 😥

Me está provocando porque me violaron cuando tenía 4 años.

Espero que la administración actúe sobre esto lo antes posible.

No apruebo la normalización de la pedofilia y esta maestra está tratando de instituir sus propias creencias personales sobre los niños. Esto no tiene NADA que ver con la materia que le pagan por enseñar. Esto NO ESTÁ BIEN.

Inglés III en Franklin High School. El maestro hizo una pregunta para iniciar la discusión. En la pizarra blanca "la edad no importa cuando se trata de amor".

Maestra: "No tienes permitido etiquetar a la gente así".

Maestra: "Deja de llamarlos así".

Toda la clase: "Se llaman Pedófilos".

Maestra: "Basta". "No les vamos a llamar así". "Vamos a llamarlos MAPAS: Personas Atraídas por Menores". "Así que no juzgues a las personas porque quieren tener sexo con un niño de cinco años"".

😱😱😱

¡Esté atento! Hable con sus hijos, participe en sus escuelas, haga oír su voz, ¡VOTE! ☑️🗳️

Cabe mencionar que el Distrito Escolar de El Paso dijo en un correo electrónico, dirigido a los padres, que ya sabe de este incidente y está trabajando en la resolusión del problema. Aquí el comunicado:

"Estimados padres de Franklin. El distrito escolar independiente de El Paso ha sido informado de la situación del salón de clases, lo que ha dado lugar a una investigación. Cualquier informe de posible mala conducta se investiga minuciosamente y se toma en serio. Dado que se trata de un asunto de personal, no se puede compartir más información en este momento. Sin embargo, tenga la seguridad de que la seguridad de su hijo es nuestra principal prioridad.

Gracias,

Administración del Campus."

