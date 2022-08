El Consulado de México en Las Vegas realiza apertura de la Semana de los Derechos Laborales del 2022

Consulado de México en Las Vegas da inicio a la Semana de los Derechos Laborales

“No es solo repartir volantes e información que es muy útil pero también queremos detectar casos, así que si ustedes conocen a alguien que tiene problemas en el trabajo dígales que venga al consulado.”

El Consulado de México en Las Vegas esta mañana llevó a cabo una ceremonia de apertura de la Semana de los Derechos Laborales del 2022, en conjunto con las agencias laborales, federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro y abogados se asociaron para difundir información y detectar casos de trabajadores inmigrantes y dejarles saber que todos tienen derechos laborales en suelo estadounidense y en el estado de Nevada.

“Para reportar un problema en el trabajo no necesitan cita solo vengan aquí pregunten por nuestro equipo de protección y pueden hablar con nosotros si tienen un problema, en el trabajo y que tipos de problemas hay en el trabajo: pues muchos falta de seguridad que no te deben el equipo necesario, para realizar tu trabajo de manera segura otro problema común es que no te paguen nada, que no te paguen las hora extras, que no te paguen los fines de semana.”

Semana de Derechos Laborales que está dirigida para quienes trabajan en el campo, en el área de la construcción, de servicios y cualquier sector del mercado laboral, del 29 de agosto al 2 de septiembre se llevará a cabo la actividad, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento y responsabilidad de la comunidad mexicana e hispana sobre sus derechos laborales en la Unión Americana.

“Nosotros investigamos alegaciones de discriminación en el empleo, tenemos diferentes estatus investigamos diferentes casos de discriminación sobre raza, de origen nacional, edad para los que sean mayores de 40 años, religión, discapacidad y también información genética.”

Este año, el tema es “La inclusión y la igualdad son derechos de todas las personas trabajadoras” para difundir a todos los trabajadores este calendario muestra los días de las actividades que llevará a cabo el consulado.

“Tenemos un programa para el calor, si tiene un problema, llámenos y los ayudamos, queremos que ustedes se vayan del trabajo sanos y seguros.”

Con este evento se busca resaltar la importancia de la equidad de género en los lugares de trabajo haciendo énfasis en los problemas de discriminación y acoso que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral