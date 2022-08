Reportan enfrentamiento entre sospechoso y equipo SWAT al este del condado

(NOTICIAS YA).- Un enfrentamiento entre un sospechoso y un equipo SWAT se ha reportado al este del condado de San Diego, en Pauma Valley, tras una persecución de varias horas en que se negó a entregarse a los agentes.

De acuerdo con los informes, se trata de un hombre sospechoso de asalto con un arma mortal dentro de una casa en el vecindario rural de Palomar Mountain.

El incidente fue reportado alrededor de las 9 a.m. de este martes, 30 de agosto, en la cuadra 500 de Amago Road, pero el hombre logró huir de la escena.

El Departamento del Alguacil del Condado de San Diego informó que el sospechoso huyó a un área abierta cercana, donde los agentes lo enfrentaron.

Sin embargo, tras rechazar las órdenes de entregarse, un equipo SWAT fue llamado a la escena.

Finalmente, el hombre fue arrestado durante la tarde, alrededor de las 2:00 p.m.

Los detalles sobre el incidente inicial no estuvieron disponibles de inmediato. Hasta el momento no queda claro qué tipo de arma supuestamente estaba involucrada, aunque no era un arma, y no se reportaron heridos graves, de acuerdo con City News Service.

Información en desarrollo.