Rescatan a un perro con discapacidad que cayó a un barranco de San Diego

(NOTICIAS YA).-Luego de 4 horas de rescate, un perro pastor australiano sordo de ocho años fue puesto a salvo después de caer poco más de 100 pies por un barranco empinado, cerca de Sorrento Valley en San Diego este lunes.

Justo antes de las 2:00 pm, el equipo de Respuesta a Emergencias de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego (SDHU), respondió al llamado de emergencia en la cuadra 9700 de Genesee Avenue para atender a una pareja que dijo que su perro Hobo se había resbalado en un barranco cerca de su propiedad, de acuerdo con ABC.

Los propietarios dijeron que estaban instalando una cerca en compañía de su mascota, cuando de repente Hobo resbaló por la empinada colina quedando atascado entre la maleza.

Thanks to our Emergency Response Team, a sweet deaf dog is safe at home after a frightening fall on Mon. afternoon. Hobo, an 8yo Australian shepherd, slipped into a ravine near his owner's property in Sorrento Valley, falling 100ft down a steep hill while a fence was being built. pic.twitter.com/Oon7Jbh1UZ

— San Diego Humane Society (@sdhumane) August 30, 2022