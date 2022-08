Se registran 156 arrestos de conductores ebrios durante agosto en El Paso

(NOTICIAS YA).- El día de ayer, el Departamento de Policía de El Paso dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que han arrestado a 156 conductores ebrios en el mes de agosto.

Los arrestos se registraron del 1 hasta el 28 de agosto.

La semana anterior hubo un registro de 48 detenidos por manejar en estado de ebriedad, informó la policía de El Paso.

156 DWI arrests from August 1 through August 28.

48 DWI arrests for the week of the 21st - 27th.

Don't Drink and Drive

