Darán en adopción en SD a sabuesos rescatados de un laboratorio de pruebas

(NOTICIAS YA).-Más de 100 de los 4 mil perros de raza beagle que fueron parte de un rescate a gran escala en una compañía con sede en Virginia, que criaba animales para usarlos en pruebas de laboratorio, serán rehabilitados por la Sociedad Protectora de Animales de San Diego (SDHS).

Se espera que los beagles lleguen a Greater Goods Charities a través de un vuelo patrocinado por iheartdogs.com, en Gillespie Field en El Cajon el 31 de agosto de 2022. Luego serán transportados al campus de San Diego Humane Society en El Cajon, para su admisión y exámenes de salud, compartió SDHS en un comunicado.

Los perros fueron decomisados en una empresa llamada Envigo luego de una demanda presentada por el Departamento de Justicia en mayo pasado, que detallaba violaciones de la Ley de Bienestar Animal.

La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos lideró un esfuerzo para retirar y reubicar a los beagles rescatados; refugios de todo el país se interesaron para cuidar de ellos, detalló la oficina.

“Para nuestro personal y voluntarios, este día no podría llegar lo suficientemente pronto”, dijo el presidente y director ejecutivo de San Diego Humane Society, Gary Weitzman.

The Beagles have arrived! @sdhumane is welcoming #108beagles rescued by @HumaneSociety from a company that breeds and sells animals for use in scientific testing. Thanks to @greatergoods and @iHeartDogscom for helping The Beagles get to San Diego Humane Society! pic.twitter.com/8PuNvnZZqC

— San Diego Humane Society (@sdhumane) August 31, 2022