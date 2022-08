Emiten Alerta Flex por ola de calor en California; piden limitar consumo de energía

(NOTICIAS YA).-Un llamado para la conservación voluntaria de energía eléctrica fue emitido para entrar en vigencia a partir de este miércoles, 31 de agosto, de las 4 pm a las 9 pm, debido a las altas temperaturas que se registran en la región de California, que elevan la demanda de consumo y sobrecargan las fuentes de alimentación.

El Operador Independiente del Sistema de California (Cal-ISO) ha emitido una Flex Alert en todo el estado, debido al pronóstico de calor excesivo que ocasionará una alta demanda de luz principalmente por el uso de aire acondicionado, publicó en un comunicado.

Debido a estas condiciones Cal-ISO hace un llamado a la población, pidiendo medidas voluntarias de conservación para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda.

Durante ese tiempo, los consumidores pueden ayudar a conservar energía ajustando los termostatos a 78 grados o más, evitar el uso de electrodomésticos grandes y apagar luces innecesarias. También deben evitar cargar vehículos eléctricos mientras la alerta esté vigente.

The California ISO has issued a statewide Flex Alert for today, Aug. 31, from 4-9 p.m. due to excessive heat and high energy demand. Consumers are encouraged to reduce their energy use to protect grid reliability. Read the news release: https://t.co/1OWL4DHfi1 pic.twitter.com/do5KXR69Rm

— California ISO (@California_ISO) August 31, 2022