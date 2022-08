Escuadrón antibombas investiga paquete sospechoso afuera de iglesia en El Paso

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de El Paso notificó sobre un paquete sospechoso en un estacionamiento cercano a una escuela y una iglesia.

El escuadrón antibombas atendió el llamado de emergencia en 10000 Pheasant, cerca de la Iglesia de la Santísima Trinidad y un colegio.

Estudiantes y administradores fueron evacuados.

*Esta es una noticia en desarrollo.

Aquí el tuit de EPPD:

10000 Pheasant -Holy Trinity Church and School. Bomb Squad responding to a suspicious item left placed in the parking lot. Students and admin evac'd to gym. Surrounding streets closed off.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 31, 2022