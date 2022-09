Madre pide reabrir caso de asesinato de su hijo

(NOTICIAS YA).-Una madre hispana pide justicia en medio del dolor, ya que hace 10 meses le arrebataron la vida de su hijo y, según dice, la policía no ha hecho lo suficiente.

La mujer asegura que hasta el momento lo único que la policía le ha dicho es “que el tiro no era para mi hijo, no tenía nada que ver con Erick”.

El caso fue cerrado

Univision Colorado contactó a la policía de Commerce City para corroborar esta información, pero dijeron que no podían comentar. Al hablar con la fiscalía, se pudo constatar que el caso había sido cerrado y que se trató de un altercado por la compra y venta de armas de fuego, detallando en un comunicado que:

Razón por la que después de revisar la evidencia, incluida una evaluación de la evidencia de defensa propia, la Oficina del Fiscal de Distrito se negó a presentar cargos en el caso.

“Si no había nada de pandillas involucrados, no entiendo ni por qué fue el robo de mi casa porque también la policía de ahí tampoco ha dado respuestas”, agregó Rodríguez.

Cuando habla del robo, esta madre se refiere al ocurrido en noviembre del 2021, el mismo día del funeral de Erick, donde robaron joyas, rompieron computadores, destrozaron la casa y robaron el dinero recaudado para los gastos fines.

Para la uniformada de Denver, que sigue investigando el robo, el mismo no tiene conexión con el asesinato.

Las situación hizo que la familia de Erick se moviera a vivir a otro estado, ya que enfatizan la tranquilidad nunca volvió a sus vidas

“Porque no sabíamos de quién cuidarnos ni por qué, mi esposo fue el que decidió movernos. Yo no me quería mover porque yo no tengo miedo a nadie y por qué tenerle miedo, porque yo sé que mi hijo no andaba en nada malo”, añadió la madre del joven.