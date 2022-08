Tiroteo a plena luz del día deja un lesionado en Green Valley Ranch

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo en el vecindario de Green Valley Ranch dejó un saldo de una persona lesionada este miércoles.

El Departamento de Policía de Denver (DPD, por sus siglas en inglés) indicó que sus oficiales atendieron el reporte de un ataque armado esta tarde.

De acuerdo con la emisora local KDVR, el tiroteo se registró alrededor de la 1:20 de la tarde, cerca de la cuadra 4500 de la calle Gibraltar.

Fue localizada una víctima, quien aparentemente resultó herida de bala. La persona lesionada fue trasladada a un hospital de la localidad.

No se especificó su género ni alguna otra característica particular. A pesar de que habría recibido disparos, se cree que sus heridas no ponen en riesgo su vida.

Por otro lado, las autoridades intentan en estos momentos recabar información sobre el sospechoso o sospechosos.

Mientras tanto, varias vialidades del área fueron cerradas a la circulación.