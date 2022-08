Tony Meléndez de Conjunto Primavera fue hospitalizado de emergencia

A través de sus redes sociales, el vocalista de Conjunto primavera, Tony Meléndez, apareció desde la cama de un hospital para dar la noticia de que algunas de las presentaciones que tenía programadas para este fin de semana tendrían que ser pospuestas hasta nuevo aviso.

Aunque el cantante no especificó la causa de su padecimiento o las razones que lo llevaron al hospital, en otra grabación de hace un par de días, se dio a conocer que Tony había comido algo que no le había hecho bien, por lo que tendrían que cancelar la presentación que tenían programada en California.

"El día de mañana teníamos una presentación en Fresnillo y hoy en Ojocaliente, Zacatecas, pero tuve un problema médico que me impide formar parte, por lo que en esta ocasión les mando un mensaje haciéndoles saber que desafortunadamente el médico no me permite ir a estos compromisos" comentó el cantante.

Debido a estas razones los fans de Conjunto Primavera tendrán que esperar para cantar 'Necesito Decirte', sin embargo las muestras de aliento no han faltado en los comentarios de sus redes sociales, donde sus seguidores le desean una pronta recuperación y un regreso alegre a los escenarios.