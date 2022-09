Un cadáver de un hombre fue hallado flotando en un lago de Oceanside

(NOTICIAS YA).-El cuerpo sin vida de un hombre, flotando en un lago de Oceanside, fue reportado por la policía local la mañana de este miércoles.

Según el Departamento de Policía, los agentes recibieron un llamado de emergencia alrededor de las 11:44 am, que informaba sobre el avistamiento de lo que parecía un cuerpo flotando sobre las aguas del lago Guajome.

Al arribar al lugar, los oficiales se percataron de un mal olor que provenía del área antes de que se descubriera el cadáver del hombre.

At 11:30 am OPD received a call of a foul odor in the area of Guajome Lake. Responding officers located a deceased person in the water.

OPD Detectives and Medical Examiner are on-scene conducting an investigation.

Please avoid the area at this time.

— Oceanside Police (@OceansidePD) August 31, 2022