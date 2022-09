Derrame de aguas negras provoca alerta de salud en playas de Ocean Beach

(NOTICIAS YA).-Un nuevo derrame de aguas negras ocasionó una alerta de salud para la playa de Ocean Beach, por lo que se pide a la comunidad evitar el contacto con el agua, determinó el Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego.

Tanto humanos como perros deben evitar acercarse a las aguas, ahora contaminadas, durante al menos 3 días o hasta que las muestras del agua presenten niveles bajos de bacteria que no signifiquen una amenaza para los bañistas.

La ciudad de San Diego compartió la alerta vía redes sociales.

As a precaution, swimmers and surfers are advised to avoid water contact in Ocean Beach until the County of San Diego Department of Environmental Health lifts the advisory notice. For more information visit https://t.co/9qF6u64xd4.

