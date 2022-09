En lo que va del 2022 no se han presentado huracanes en el Atlántico

(NOTICIAS YA).- La temporada de huracanes en el Atlántico inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, según la embajada de Estados Unidos; aunque, parece que esta temporada de huracanes en el Atlántico ha sido extremadamente tranquila.

A pesar que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó a principios de agosto que las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecían una temporada de huracanes en el Atlántico superior a lo normal, la realidad ha sido diferente, debido a que en el Atlántico no se han presentado huracanes.

Dos fenómenos que puede que hayan dado pie a una baja temporada de huracanes, son la cizalladura del viento y el aire seco.

De acuerdo con Philip Klotzbach, meteorólogo de la Universidad Estatal de Colorado, en el periodo del 3 de julio al 26 de agosto no se han presentado tormentas con nombre en el Atlántico, es la quinta ocasión en la que ha ocurrido este suceso desde 1950, según Klotzbach.

De acuerdo con uno de los meteorólogos del equipo de CNN, Taylor Ward, la cizalladura de viento (el cambio que hay en la velocidad y fuerza del viento con respecto a la altura de la atmósfera, según Ward) y aire seco son los dos elementos que explican lo tranquilo que ha estado la cuenca atlántica durante este periodo.

Ward dijo a CNN que, “la cizalladura del viento imposibilita que las perturbaciones tropicales se conviertan en sistemas bien organizados y también pueden desarmar los sistemas que se forman”.

Por otro lado, el aire seco también influye para que no se originen muchas tormentas de las olas tropicales, señaló Ward a CNN.

Klotzbach mencionó en su cuenta de Twitter, que en el Atlántico no se han presentado huracanes en lo que va del año, lo que lleva a que esta sea la séptima ocasión desde 1950 en la que sucede un fenómeno parecido.

