Escasez de policías afecta en responder a emergencias

(NOTICIAS YA).-

Cuando uno se encuentra en una emergencia donde necesita la ayuda de la policía, los que requieren de estos servicios esperan que dichos agentes respondan de una forma inmediata. Pero debido a la falta de personal en el departamento de policía, el asistir rápido a estos incidentes ha sido un problema.

“Si ahorita hay una gran necesidad de aumentar el número de policías del departamento. quisiéramos tener mínimo 400 o 600 oficiales más para poder responder a las llamadas rápido porque yo sé que la gente yo sé que no le pasa a todos pero a veces la gente está esperando 30 minutos, 1 hora, 3 horas o hasta más tiempo.”- Oficial Becerra

Hoy en día, la policía de El Paso cuenta con 1146 agentes repartidos en todos los niveles. 476 de ellos están en las calles patrullando la ciudad divididos en los 3 turnos del día. El 28% de los agentes ya puede aplicar para jubilarse, sumando al problema que no hay alicantes, los policías de el paso señalaron a los medios de comunicación como uno de los responsables.

“La razón mayor que la gente ya no está aplicando para ser policía es lo que la gente ha visto en la tele los últimos 5 años de que la policía es mala, racista, de que nomás estamos para dar tickets o para arrestar a gente so la gente ve todo esto en las noticias y ya no quiere ser policía.”- Oficial Becerra

Es por eso que la ciudad de El Paso ha tomado iniciativa para aumentar el número de oficiales.

“Vamos hacer dos academias cada año para crecer más el número de policía en nuestra ciudad esperamos que vamos a ver más policías si uno que está viniendo hacer policía o bombero también lo que estamos diciendo que si acaban la academia les damos mil dólares más aparte del salario.”- Laura Cruz-Acosta

-Por Carlos Alvarez