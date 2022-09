Garita de Tecate permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por incendio al este de SD

(NOTICIAS YA).-El puerto de entrada de la garita de Tecate permanecerá cerrado lo que resta del día jueves (1 de septiembre) y tampoco abrirá el día siguiente a las 6 am como es su horario habitual, debido al incendio forestal que se registra en esa zona del lado de Estados Unidos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La garita permanece cerrada desde el miércoles por la tarde y no reabrirá hasta nuevo aviso, de acuerdo a las condiciones del incendio.

Los viajeros pueden continuar usando los puertos de entrada de Otay Mesa y San Ysidro para cruzar hacia el norte hacia los Estados Unidos o hacia México, detalla la información.

Tecate border crossing will remain closed tonight (Sept 1) and not re-open at the usual 6 am tomorrow due to #Border32Fire CBP continues to work with fire officials to wait for conditions for a safe re-opening. Travelers north & south can use Otay Mesa & San Ysidro to cross

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) September 2, 2022