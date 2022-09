Policía instruye a la comunidad de Chula Vista qué hacer en caso de tiroteo

(NOTICIAS YA).-Ante el aumento de tiroteos masivos en el país, el Departamento de Policía de Chula Vista (CLPD) realizó un adiestramiento para que la comunidad sepa cómo reaccionar en caso de una emergencia.

Estar alerta de los alrededores es una de las principales recomendaciones ya que los espacios comerciales con acceso al público, son los establecimientos que más tiroteos han registrado en la última década, informaron durante el entrenamiento realizado en instalaciones de la CLPD.

“Sin importar el lugar, esté siempre alerta y listo para actuar, pues usualmente estos atentados ocurren en un lapso promedio de menos de 5 minutos”, declaró Henry Martin, teniente del Departamento de Policía de Chula Vista.

“Mucha de la gente vive su vida en el teléfono o en los earpods y ahí están escuchando la música y no se fijan que lo que está pasando solo están enfocados en lo que quieren hacer y esas son las personas en las que los criminales se enfocan“, destacó.

Tres instrucciones básicas a seguir son la prioridad: correr, huir y pelear. Lo primero es buscar la salida en dirección opuesta al atacante o el sonido de disparos. si no puede huir, esconderse, apagando luces para dificultar la visibilidad y poniendo su celular en silencio. Si no hay otra opción y su vida se encuentra en un peligro inminente, el último recurso es pelear e intentar someter al atacante.

“Los estudios dicen que estos tipos de asaltos ocurren muy rápido, que la policía casi nunca llega a tiempo, que en cuanto llegamos nosotros ya pasó, y que la personas que cometió el asalto se suicidó o se dio a la fuga”, añadió Martin.

Por su parte, una trabajadora de centros de atención para personas discapacitadas narró su experiencia, cuando hace algún tiempo le tocó encontrarse ante una escena de tiroteo en Tijuana.

“Esa vez que me pasó que estaba en el momento, no supe qué hacer… y realmente cuando yo llego a un lugar de trabajo yo nomas estoy observando el lugar, salidas, para donde vamos a correr en caso de no solamente un shooting, un temblor”, relató.

Por eso estar al tanto de sus alrededores puede ser la diferencia a la hora de actuar y sobre todo ser consciente de que hay acciones que puede tomar para salvar su vida.

“Deberían de estar todos alertas en esto… y ayudarnos unos a otros, estar siempre ayudando a la comunidad”, finalizó la mujer.