Accidentes viales dejan como saldo una persona muerta y dos heridos

Accidentes de tráfico cobran la vida de una persona y dos resultaron heridas

“La gente, no no quieren ponerse a la fuerza e irse metiendo y así no es, eso por eso están causando muchos accidentes.”

El departamento de la Policía de Henderson informó que un hombre de 54 años murió y otros dos resultaron gravemente heridos en un accidente de tráfico en una zona residencial de Henderson ,el miércoles aproximadamente a las 8 de la noche, cerca de la intersección de las calles Sur Valle Verde y Clearwater Canyon drives, Oficiales y Bomberos de la ciudad respondieron a la escena de los hechos.

La investigación preliminar reveló que el primer accidente vial , un vehículo de modelo Honda color plateado y un automóvil Ford, de color negro, viajaban hacia el norte y el vehículo Ford termino impactando en el segundo carril , el mismo vehículo ford causo otro accidente con otro auto SUV Hyunday de color gris, el conductor del coche Ford, salio expulsado del vehículo y perdió la vida.

Pero este no fue el único accidente que tuvimos al norte de Las Vegas, según las autoridades un vehículo que viajaba alrededor de 80 millas por hora, terminó impactando cerca de un edificio, ubicado en la cuadra 4000 de la calle Losee, afortunadamente el conductor sobrevivió con lesiones menores y nadie más resultó herido.

“Mucha gente está perdiendo la vida porque deciden manejar demasiado rápido, aproximadamente estos dos últimos años , han habido más accidentes viales en Las Vegas, esto parece nunca tener fin , en el Condado Clark los números por accidentes de tráfico son alarmantes, en comparación del año pasado, este año vamos arriba un 20 por ciento más en accidentes viales esto está mal, en décadas este es el peor ano.”

Las otras dos personas que resultaron gravemente heridas en este aparatoso accidente fueron transportados a un hospital de la zona, y todos los carriles de circulación fueron cerrados durante cuatro horas, sin embargo pese al continuo aumento de accidentes en el valle Erin dice que .

“Estamos en serios y severos problemas, el siguiente reporte tendrá como resultado, fatalidades de un 40 por ciento a comparación del año pasado , accidente transeúntes 30 por ciento más que el año pasado, y este año un aumento del 25 por ciento de accidentes de motociclistas , agosto ha sido el peor mes, necesitamos poner atención al volante, no usar el celular, no manejen si van a tomar por favor tomen conciencia, necesitamos para esto.”

“Falta de conciencia pues ellos no ven lo que pueden ocasionar,todo por llegar tarde, por andar tarde eso tienen que organizar su tiempo para manejar correctamente.