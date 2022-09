El G7 anuncia tope para precio del petróleo ruso

(NOTICIAS YA).-A través de un comunicado, las economías más grandes de Occidente acordaron el viernes imponer un límite de precio al petróleo ruso en un intento por reducir la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania sin avivar más la inflación global.

Los expertos en finanzas de los países que conforman el G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido), informaron que que prohibirían la prestación de "servicios que permitan el transporte marítimo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen ruso a nivel mundial", por arriba del tope, eso podría bloquear la cobertura de seguros o la financiación de los envíos de petróleo.

El precio máximo lo establecería "una amplia coalición" de países, según la información en un comunicado.

Rusia ya había amenazado con tomar represalias al prohibir las exportaciones de petróleo a países que implementan un límite de precios.

"Simplemente, no suministraremos petróleo y productos derivados del petróleo a esas empresas o estados que imponen restricciones, ya que no trabajaremos de manera no competitiva", dijo el viceprimer ministro Alexander Novak a los periodistas el jueves, según la agencia estatal de noticias TASS.

La administración Biden ha estado presionando a los gobiernos para que introduzcan un tope de precios durante meses.

Rusia podría ofrecer un seguro alternativo para sus envíos de petróleo. Pero el funcionario del Tesoro de EE. UU. señaló que serían más caros, lo que aumentaría los incentivos para que los compradores opten por el sistema de precios máximos.

Con información de CNN.