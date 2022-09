FBI y EPPP piden apoyo para identificar al sospechoso de asalto armado en GECU

(NOTICIAS YA).- La Oficina de Campo del FBI en El Paso y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) están solicitando la asistencia del público para identificar al individuo responsable de un robo a un banco en viernes, 2 de septiembre de 2022.

Aproximadamente a las 11:15 a.m., un hombre desconocido ingresó a la GECU ubicada en 10425 Vista Del Sol. El sospechoso disparó múltiples tiros dentro del banco con una pistola. No se reportan heridos. la el ladrón obtuvo una suma de dinero no revelada y salió del banco en dirección a Yarbrough.

Las unidades EPPD K-9 se desplegaron en el vecindario circundante para localizar al sospechoso.

La Fuerza de Tarea contra Delitos Violentos del FBI El Paso está trabajando en estrecha colaboración con los Crímenes de EPPD Unidad Contra las Personas.

El Equipo de Respuesta a Evidencias de El Paso del FBI y la Unidad de Escena del Crimen de EPPD están procesando activamente la escena del crimen.

Descripción del sospechoso:

▪ Sexo: Masculino

▪ Raza: Desconocida

▪ Altura: Aproximadamente 5' 11”-6 pies

▪ Vestimenta: pantalón caqui, camisa manga larga caqui, gorra para el sol de color claro, chaleco de seguridad amarillo,

botas negras, guantes oscuros, posible chaleco caqui y un cubrebocas oscuro.

“Estamos pidiendo la asistencia del público para ayudar a identificar a este sospechoso de robo a un banco”, dijo el FBI. Jeffery R. Downey, agente especial a cargo de El Paso. “Cualquiera que tenga información sobre esto robo se le pide que se comunique con el FBI al (915) 832-5000 o 1-800-CALL-FBI, o con la policía de El Paso Departamento al (915) 832-4400”.

Robo de banco conlleva una posible pena de prisión de hasta 20 años. El uso de un arma de fuego, otros peligrosos arma, pistola de juguete o dispositivo bomba falsa durante la comisión de un robo a un banco puede ser castigado con una pena de prisión de hasta 25 años.