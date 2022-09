Incendio Border 32 está contenido 20 por ciento; hay tres personas heridas

(NOTICIAS YA).- Los bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio forestal que ya ha consumido más de 4 mil acres al este del condado de San Diego, en Dulzura, destruyendo 10 estructuras, entre ellas tres casas, y dejando al menos a tres personas con lesiones, dos en estado crítico.

De acuerdo con la última actualización de Cal Fire, el incendio Border 32 está contenido un 20 por ciento hasta la mañana de este viernes.

Al menos tres personas se reportan heridas a consecuencia del incendio, dos de ellas con lesiones críticas. Cal Fire detalló que dos hombres sufrieron quemaduras graves cuando se propagó el fuego y fueron trasladados en helicóptero al Centro Médico UCSD.

#Border32Fire west of Potrero [update] Fire remains 4,438 acres and is now 20% contained. Some evacuation orders were lifted yesterday; please continue to follow @SDSheriff and visit https://t.co/4TB7pz4oCz for the latest maps and updates. pic.twitter.com/kr9bfsO9PX

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) September 2, 2022