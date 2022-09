Todo lo que tienes que saber de las elecciones intermedias, la actualidad en el congreso y qué esperar de estas votaciones

(NOTICIAS YA).- Durante estos últimos días hemos escuchado hablar de las elecciones de medio término y aún más cuando nos estamos acercando al mes de noviembre, ya que de acuerdo a usagov, estas elecciones se celebrarán en este periodo.

Ahora que sabemos cuándo se llevarán a cabo estas votaciones, queda la inquietud de qué es lo que se decidirá en ellas, quiénes participarán, cuánto tiempo durarán las personas por las que votemos, cada cuánto son las elecciones de medio término y muchas dudas más que se generan conforme se acerca el mes de noviembre.

Las elecciones intermedias de los EE. UU., de acuerdo a la página usagov, es en donde se seleccionan a los representantes de cada estado en el congreso; aunque, esto nos puede llevar a otra interrogante, ¿qué es o cómo se conforma el congreso?

De acuerdo con el portal web de la Casa Blanca, el Congreso de los EE. UU. está integrado por la Cámara de Representantes junto con el Senado y aquí es donde saber quiénes conforman al Congreso toma importancia con las elecciones de medio término, ya que en estas votaciones se eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes (el número de representantes por cada estado se basa en la cantidad de ciudadanos que residen en el estado) y a un tercio de los 100 individuos (dos por cada estado) que integran el Senado.

Cámara de Representantes y el Senado

Hasta ahora sabemos que en las votaciones intermedias se decide quién va a representar a cada estado, pero adentrándonos en estas dos ramas que integran el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, en la primera de acuerdo a la Cámara de Representantes de los EE. UU. se representan a “los ciudadanos en función de la población del distrito”, mientras tanto el Senado “representa a los ciudadanos en igualdad de condiciones”.

Los miembros de la Cámara representarán a su estado por un periodo de dos años, por lo que son elegidos en las votaciones de medio término y en las presidenciales. Para poder ser un integrante de la Cámara según el artículo I, sección II de la Constitución de los Estados Unidos, “No será representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad y sido ciudadano de los Estados Unidos durante siete años, y que no sea habitante del Estado en el cual se le designe, al tiempo de la elección”, es decir que el representante debe tener 25 años o más y haber sido ciudadano estadounidense por lo menos durante un periodo de siete años, al igual que necesitará vivir en el estado que representará.

Por parte del Senado, el representante cumplirá un periodo de seis años y un tercio de los 100 senadores son sometidos a votaciones en las elecciones de medio término y en las presidenciales, según usa.gov. En la sección III del primer artículo de la constitución se menciona que, “No será senador ninguna persona que no haya cumplido 30 años de edad y sido ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años y que, al tiempo de la elección, no sea habitante del Estado por parte del cual fue designado”, por lo que, para ser miembro del senado se debe tener al menos 30 años, haber sido ciudadano de EE. UU. por un mínimo de nueve años y vivir en el estado que se desea representar.

De momento ya sabemos cómo se conforma el Congreso, pero por qué es tan importante este periodo de votaciones, la respuesta es sencilla, ellos deciden las leyes por las que se rige el gobierno de los Estados Unidos.

“Todo el poder legislativo está en manos del Congreso, lo que significa que es la única parte del Gobierno que puede promulgar leyes nuevas y cambiar las leyes existentes”, se menciona en el portal web de la Casa Blanca.

Aparte de los 535 miembros (435 de la Cámara y 100 del Senado) que integran el congreso, también hay seis integrantes que no tienen voto, representan el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y Guam.

Actualidad en el congreso

De acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso, actualmente en la Cámara de Representantes hay 224 demócratas, 213 republicanos y cinco asientos vacantes, del lado de los demócratas se incluyen cuatro delegados, mientras que con los republicanos se incluye un delegado y al Comisionado Residente de Puerto Rico.

En el Senado hay 50 republicanos, 48 demócratas y dos independientes, ambos en caucus con los demócratas.

¿Qué esperar en estas elecciones intermedias?

Puede que haya un gran cambio en estas próximas elecciones, donde la mayoría en el congreso está dominada por los demócratas, ya que los ciudadanos han demostrado su inconformidad con la administración de Joe Biden y sobretodo porque en lo que llevamos del año, la economía en los Estados Unidos se ha contraído en dos ocasiones, la primera se dio en los primeros meses con una disminución del 1.6% en la actividad económica y la segunda sucedió cuando la Oficina de Análisis Económicos dio a conocer que el producto interno bruto del país disminuyó un 0.9% en el segundo trimestre de 2022.

El director ejecutivo de Americano Media (cadena conservadora en español), Iván García Hidalgo, comentó en una entrevista para Noticias Ya, que “vamos a ver unos resultados bastante demoledores para el partido demócrata, posiblemente al nivel que se vio en el 2010, donde el presidente Obama perdió 64 escaños en la Cámara baja”.

De igual manera García Hidalgo cree que hay un gran descontento en los ciudadanos y un nuevo despertar en las ideologías de la comunidad hispana.

“Vemos un descontento bastante alto de la población entera…un movimiento bastante grande de la comunidad hispana…nuestra comunidad creo que se ha dado cuenta de que las políticas de esta administración nos están ignorando”, dijo García Hidalgo.

En el caso de la comunidad hispana que representa alrededor del 20% del electorado, según Americano Media, pueden ser los votos decisivos para elegir hacia qué lado se inclinará la balanza en el congreso en las elecciones de medio término.

“El voto hispano va a determinar el resultado de las elecciones”, mencionó García Hidalgo.

Para Iván García, el peor escenario que se puede dar en las siguientes elecciones para la comunidad hispana es que el partido demócrata acapare la mayoría de lugares en el congreso, “sería catastrófico”; los demócratas quieren eliminar la Corte Suprema, empujar leyes radicales y buscan seguir afectando a la economía, según Iván García.

Ya que la comunidad hispana representa un gran porcentaje dentro del electorado de los Estados Unidos, puede que uno de los grandes temas claves dentro de esta comunidad sea la seguridad y el control de armas, sobretodo porque en los últimos años hemos visto grandes masacres que se han dado en contra de los latinos, uno de estos actos irracionales se dio el 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso.

El tiroteo que se vivió aquel 2019, año en el que gobernaba el expresidente Donald Trump, quedó marcado por un odio hacia la comunidad hispana, debido a que una resolución emitida por la ciudad de El Paso, Texas dio a conocer que los principales objetivos del tirador, Patrick Crusius, eran mexicanos.

Aunque para Iván García, el tema primordial para los latinos es la economía, menciona que, “es la economía… si tú no tienes dinero para poder echarle gasolina al carro, para ir al supermercado, no te alcanza la plata para cubrir tus gastos, es la economía…y eso es lo que va a mover no solamente al voto hispano”.

Todos estos temas se verán decididos en las próximas elecciones del mes de noviembre, al igual que cobran una gran importancia para decidir las elecciones y posibles nuevas leyes del país.

Para Iván García, la importancia de estas votaciones radica en que, “va a decidir el futuro de este país. Si…votas por el marxismo, votas por el socialismo, votas por la izquierda, solamente hay cinco cosas que van a venir con eso que están 100% garantizadas… la miseria, el caos, corrupción, destrucción y la muerte, eso es lo que garantiza la izquierda”.

Al final de cuentas la última decisión la tendrán los ciudadanos, en ellos quedará si votar por los demócratas, que para muchos han hecho un mal trabajo en el tema económico del país, o por los republicanos, los cuales para una gran mayoría de la población estadounidense cometieron un error monumental el pasado 24 de junio, día en el que la Corte Suprema anuló Roe V. Wade (caso que permitía el derecho constitucional al aborto), la cual de acuerdo con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, “la Corte Suprema controlada por los republicanos ha logrado el oscuro y extremo objetivo del Partido Republicano de arrebatarles el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva”, mencionó en un tuit el día en el que se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema.