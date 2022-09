Advierten tormenta eléctrica y granizo para el sur de California

(NOTICIAS YA).-Dependiendo de la zona, a las altas temperaturas presentes en la región, se les sumará un sistema de tormenta monzónica desde este domingo hasta el martes, informó el Sistema Meteorológico Nacional (NWS).

A las extremas condiciones, se les añaden nuevos riesgos que incluyen vientos de Santa Ana y tormentas monzónicas, con rayos y posible granizo a partir de este domingo en el sur de California, informó Univisión.

“Amenaza de tormentas eléctricas monzónicas hoy en las montañas, desiertos y partes de los valles", detalló vía Twitter NWS Los Ángeles.

De acuerdo con el pronóstico para este domingo, las amenazas potenciales de la tormenta incluyen fuertes aguaceros con inundaciones, ráfagas de viento de más de 50 millas por hora, granizo y relámpagos frecuentes.

Las zonas en riesgo por el sistema de tormentas incluyen áreas como Santa Clarita, San Bernardino, Riverside y el condado de Orange.

La tormenta monzónica traerá aguaceros temporales, tormentas eléctricas y elevará los peligros por calor, ya que la humedad en el ambiente aumentará la sensación sofocante.

There are two Severe Thunderstorm Warnings and a Flood Advisory in effect for the train of storms moving through the San Gabriel Mountains. Be sure to head indoors in a sturdy building if you're around one. And do not drive through flooded roads! #CAwx pic.twitter.com/7k2oX3FfZ1

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 4, 2022