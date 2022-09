Deslizamiento de tierra provoca evacuación de viviendas al centro de SD

(NOTICIAS YA).-Un conjunto de casas fue evacuado el sábado después de que una fuga de agua provocara un deslizamiento de tierra en el patio trasero de una casa en el vecindario de Valencia Park, informó el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

El incidente fue reportado alrededor de las 11:00 am, cuando un muro de contención se derrumbó justo detrás de una casa localizada en la calle Trinidad Way, al oeste de Las Flores Terrace.

Dos viviendas fueron evacuadas, dijeron los bomberos. Unos cuarenta minutos después, las autoridades evacuaron otras dos casas más en Churchward Street.

This is the damage at 5500 Trinidad Way in the Valencia Park neighborhood. Fortunately, no one was hurt. A City engineer and crews from Public Utilities are on the way. #trinidadway pic.twitter.com/Uve07vLxHH

— SDFD (@SDFD) September 3, 2022