Localizan perros enjaulados en terreno afectado por incendio en SD

(NOTICIAS YA).-Decenas de perros enjaulados fueron encontrados en una de las propiedades afectadas por el incendio forestal en el área de Dulzura, informó un portavoz del condado San Diego a ABC.

Mientras los trabajadores del Servicio de Animales del Condado de San Diego rescataban animales atrapados entre las llamas del incendio denominado Border 32 que ardía entre Dulzura y Potrero, se encontraron con una propiedad envuelta en llamas con cerca de 50 perros atados y enjaulados, incapaces de huir de las llamas, de acuerdo a la información.

Overnight, our Emergency Response Team brought at least 15 animals to safety during the #Border32Fire. We have scout units, trucks and trailers set up and ready to go for animal evacuations. https://t.co/EqzV0TSzJx pic.twitter.com/RGabECzs4H

— San Diego Humane Society (@sdhumane) September 1, 2022