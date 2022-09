The Weeknd pierde la voz en pleno concierto en Los Angeles

(NOTICIAS YA).-The Weeknd tuvo que cancelar el segundo de dos conciertos en el SoFi Stadium, en Los Angeles, debido a que aparentemente se lesionó las cuerdas vocales.

Después de tocar en un espectáculo con entradas agotadas, el cantante subió al escenario ante más de 70 mil personas el sábado para anunciar que había perdido la voz y tenía que terminar el espectáculo, reportó el medio TMZ.

Fue así que Abel Tesfaye, nombre real del cantante, decidió dar la cara al público de para explicarles los motivos por los que cancelaría el concierto.

"No puedo dar el concierto que daría ahora. Siéntanse seguros de que recibirán su dinero de vuelta, y que ofreceré otro show pronto”, dijo.

"Tengo que irme, estoy realmente apenado por esto, pero quería que ustedes lo supieran. Lo siento mucho, los amo y les agradezco mucho", explicó el cantante frente a la multitud.

El discurso de The Weeknd fue compartido en video en redes sociales por los fans que asistieron al SoFi Stadium. Durante la grabación, se escucha a la multitud mostrando su apoyo.

Asimismo, el cantante fue captado con un semblante triste derivado de un supuesto desgarre en las cuerdas vocales que tuvo durante su interpretación de "Can't Feel My Face".

El artista se fue del recinto para descansar, posteriormente posteó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la noticia y reafirmar que buscará dar otro concierto en el inmueble.

"Se me fue la voz durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se fue y se me rompió el corazón. Mis más sinceras disculpas para mis fans. Les prometo que tendremos una nueva fecha", publicó The Weeknd.

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 4, 2022