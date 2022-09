El Puerto de San Ysidro tiene nueva directora, por primera vez es una mujer hispana

(NOTICIAS YA).- El Puerto de Entrada de San Ysidro, el más transitado entre Estados Unidos y México, tiene a una mujer hispana como directora por primera vez en su historia, quién habla español y creció en San Diego.

Se trata de Mariza Marin, ella es la mujer que ahora tomará las riendas de una garita por la que diariamente cruzan alrededor de 100 mil personas y se incauta una gran cantidad de drogas, especialmente fentanilo.

“Es un verdadero honor tener la oportunidad de servir a las comunidades de Tijuana y San Diego, mi ciudad natal. Las mujeres y los hombres de CBP en el Puerto de Entrada de San Ysidro trabajan incansablemente para mantener seguras a nuestra nación y comunidades, al tiempo que garantizan la prosperidad y la salud de nuestras comunidades binacionales”, destacó Marin.

La nueva directora del Puerto de San Ysidro será la encargada de supervisar todas las operaciones, el presupuesto, el personal y el cumplimiento en el cruce fronterizo ubicado entre San Diego y Tijuana.

Uno de sus principales objetivos es tener a más agentes, abrir todos los carriles vehiculares y reabrir el PedWest, que se ha mantenido cerrado desde el inicio de la pandemia.

“Estoy enfocada en abrir todos los carriles en el peatonal del este, pero estoy dedicada cuando tengan los recursos para abrir Ped West”, comentó Marin a Noticiasya.

Sin embargo, la nueva directora reconoce que no hay suficientes recursos para el número de carriles que tienen y es por eso que ella pretende apostar a la tecnología.

“Creo que la solución no nomás es recursos, no nomás es personal, tenemos qué usar innovación y tecnología para ser más eficiente en el cruce de personas. Y no me arrepiento de obtener esta carrera y las oportunidades que me ha dado”, agregó Marin.

Marin también supervisará las operaciones de CBP en Cross Border Xpress, el puente peatonal cerrado que conecta directamente a San Diego con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, y tendrá la supervisión del Puerto de San Diego, que cubre las operaciones aéreas privadas y comerciales internacionales y las operaciones marítimas comerciales y de cruceros.

Antes de su asignación como directora de Puerto, Mariza Marin se desempeñó como jefa de personal de la Comisión Asistente Ejecutiva de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP.