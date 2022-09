Incendio provoca cierre vialidades en Ramona, al este del Condado

(NOTICIAS YA).-Un incendio de maleza amenazó a la comunidad de Ramona, al este del condado, esta mañana provocando evacuaciones y cierre de vialidades, informó Cal Fire San Diego.

El incendio comenzó alrededor de las 11:45 a. m. cerca de la ruta estatal 78 y Ramona Trails Drive en el área de Witch Creek, justo al este de Ramona, representó una "amenaza estructural inmediata" en Rancho Santa Fe Court, dijo Cal Fire San Diego a través de redes sociales.

Por su parte, los bomberos pidieron a la comunidad local evacuar la zona.

#CaesarFire@CALFIRESANDIEGO is making great progress in the fire. SR-78 between Magnolia Avenue and SR-79 will remain closed as firefighters continue to put out hot spots. Drive slowly for firefighters, deputies, road crews working in the area. pic.twitter.com/lql484Dh4Z

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) September 5, 2022