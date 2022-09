Lakewood: Robo y Atropellamiento Intencional

(NOTICIAS YA).- El sábado 3 de septiembre , alrededor de las 8:15pm , un sospechoso presuntamente robó una tienda de walgreens ubicada en la Avenida Colfax oeste .

Según las autoridades de Lakewood , después del hurto el individuo salió del establecimiento, se subió a su camioneta . También, la uniformada por medio de sus redes sociales asegura que el individuo intencionalmente atropelló a un empleado que se encontraba afuera de las tiendas en ese momento.

