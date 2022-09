Piden ayuda para Emilio, arrollado por el trolley en San Diego

(NOTICIAS YA).-Emilio Cisneros, es un padre de familia que actualmente lucha por su vida; permanece en estado crítico tras haber sido atropellado por uno de los vagones del trolley, luego de que cayó frente a las vías del tren, aun por razones desconocidas.

Son momentos difíciles para la familia de Emilio, quien hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital.

“Esta en el hospital en estado crítico, está inconsciente por el golpe que sufrió del trolley en la cabeza. Todavía no hemos tenido plática con la policía, no nos han dicho nada, lo único que sabemos es que se cayó, que se cayó justo antes de que llegara el trolley, y no se pudo levantar, entonces el trolley siguió y le pegó en la cabeza y se lo llevó”, dijo Ximena, hija de la víctima.

Emilio iba camino al trabajo cuando por razones que todavía se desconocen, cayó frente a las vías del trolley en la estación Iris justo cuando el vagón se iba acercando.

El fuerte choque, ocurrido el 23 de agosto alrededor de las 6 de la mañana, dejó a Emilio gravemente herido, pero pasaron horas antes de que su familia supiera lo que estaba pasando.

“A mi hermano en el trabajo le hablaron del trabajo de mi papá un compañero que era amigo de mi papá y de mi hermano y le pregunta oye qué onda con mi papá, no se presentó a trabajar, entonces a mi hermano como que se le hizo raro, porque mi papá es súper puntual, nunca faltaba”, agregó Ximena.

Fue a través de publicaciones en redes sociales, de personas que estuvieron presentes cuando ocurrió el accidente, que su familia descubrió que Emilio había sufrido un trauma cerebral que hasta el momento lo mantiene inconsciente.

“Justamente hoy tuvimos los resultados de un scan que le hicieron en su cerebro y no fueron resultados para nada buenos, ya tenemos que estar tomando una decisión de qué va a pasar, porque no son resultados, tal vez no vaya a despertar, tal vez no recupere la consciencia, es demasiado daño en el cerebro. Fue un golpe muy fuerte”, dijo Ximena.

La familia de Emilio habilitó una cuenta Gofundme ante la difícil situación de las cuentas de hospital que siguen creciendo.

“Yo deje de trabajar por la situación, tengo que estar atenta de mi mamá, del hospital de mi papá, entonces deje de trabajar, mi hermano también dejó de trabajar, mi mamá no trabajaba, entonces la renta, gastos, comida, para todo se necesita el dinero, para absolutamente todo”, lamentó.

Descrito como un hombre trabajador, alegre y sobre todo optimista, que no dejaba de luchar por salir adelante; ahora su familia espera continuar su ejemplo y afrontar la funesta realidad.

“Que sigan con sus oraciones apoyando a mi papá, que lo mantengan en sus buenos pensamientos, a mi papá y a nosotros porque necesitamos del apoyo de todos”, pidió la joven.

Si desea apoyar con la difícil situación de Emilio, puede hacerlo a través de la página de Gofundme: https://gofund.me/f445f948

Con información de Saddam Aguayo