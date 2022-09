Reducen incendio en Border 32 un 95 por ciento tras varios días "infernales"

(NOTICIAS YA).- El incendio forestal Border 32 que ardió al sureste del condado de San Diego, al borde de la frontera con Tecate, está contenido en un 95 por ciento tras consumir más de 4,456 acres y provocar la evacuación de cientos de residentes.

De acuerdo con Cal Fire, ya no hay llamas activas tras los días “infernales” y los perímetros del incendio dejaron de expandirse desde el pasado jueves.

Con el incendio contenido casi en su totalidad, los residentes de Dulzura y Potrero que fueron evacuados han regresado a sus hogares casi en su totalidad.

Desde la mañana de este lunes, 5 de septiembre, los bomberos que trabajan en el incendio se concentran en identificar los puntos calientes restantes para extinguirlos.

“Se realizó un vuelo infrarrojo sobre el fuego para identificar los pocos puntos calientes restantes, y los bomberos se concentrarán en esas áreas hoy”, informó Cal Fire San Dioego por medio de Twitter.

